雲林縣是畜牧大縣，全縣迄今有3011家畜牧場，畜牧廢水向農田水利會申請搭排者約900戶，今年底水利會將停止「迴歸水利用」渠道搭排許可，共19戶受影響。水利會強調，19戶絕大部分都能在年底期限內改善完成，其餘畜牧業者不受影響。

雲林農田水利會表示，該會的搭排戶共計1214戶，其中畜牧業約900戶左右，今年底停止受理畜牧場搭排放流水，指的是迴歸水利用之排水渠道，影響到的畜牧業者19戶，該19戶都列案輔導。

水利會指出，迴歸水利用渠道今年底將停止搭排的政策，是依據2017年農委會頒布的「農業灌溉水質保護方案」而實施，3年多前就已公告週知。

水利會解釋，「迴歸水利用」就是排水再利用，部分區域因灌溉水源不足，該會把排水渠道符合灌溉水質標準之水源引入農田灌溉。

雲林農田水利會說，這項政策公告後，3年前就開始宣導並輔導畜牧業者，一廢水蓄存於畜牧場內、沼渣、沼液分離，達到零排放；二將合乎放流水標準的廢水引流排入區域排水。

水利會強調，「農業灌溉水質保護方案」是農委會的既定政策，維護農業灌溉水質關乎全民食品安全，也是雲林農田水利會努力的目標，也將持續全力輔導畜牧業者，盼各界了解並給予支持。

(中時 )