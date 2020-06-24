愛河打撈到屍袋！ 高大成曝「恐熟人所為」

高雄愛河連續2天撈起2個旅行袋，裡面竟然裝有屍塊，且袋中還放啞鈴，警方不排除是分屍案。對此，法醫高大成根據曝光的資料分析，死者應是一名男性，不排除生前與他人有賭債或感情糾紛。

高大成接受《中天新聞》時表示，死者的腳有一些長繭，看起來不像穿鞋子工作的人，比較偏一般的販夫走卒，也就是較中低下層的人，一般來說會產生分屍案，都是賭債，而屍塊產生氣體，整個袋子都充滿空氣的時候，它自然就浮起來了。

另外，根據《東森新聞》報導，高大成指出，死者應是男性，腳踝附近有水泡形成、腳皮快脫落，研判死了3天左右，且小腿「滿有份量的」，判斷死者應該80公斤以上，推測可能是賭債引殺機，其中可能參雜感情糾紛，所以凶手才會那麼殘忍將他分屍，且是熟人所為。

據了解，這起「愛河分屍」案引起警方關注，就連驚常處理愛河浮屍命案的葬儀社也說，是第一次看到屍塊，且連續兩天都在同一個地方打撈到，或許冥冥中有安排。

(中時電子報)