高銀（2836）股東常會24日雖然如期召開，不過，因卡在6月6日高雄市長罷免與8月15日市長補選之間的空窗期，規劃3年一次的董事改選，政策決定交由新任市長負責，因此，在官股未出席的情況之下，高銀股東會流會，成為我國金融史頭一遭的罕見事件，高銀全體董事自動「延畢」，最快要到11月中旬再行改選。

高銀24日上午9時30分舉行的股東常會，因出席股數未過半，擔任主席的高銀董事長朱潤逢依根據「股東議事規則」第九條規定，宣佈會議時間延後10分鐘，總共2次之後，最後出席股數比例只有10.60％，未達法定開會股數，因此，朱潤逢宣佈流會，將擇期再儘速召開股東常會。

朱潤逢表示，高銀既有董事自動延任期間，所有的銀行業務不會受到影響，一切如常運作，直到交棒給新任董事長。

他說，在董事改選方面，高銀將積極準備延會事，推估最快可在今年11月中旬，再舉行股東常會，改選董事和推選新任董事長。

雖然高銀現有董事自動延任，但，獨立董事何美玥因已有4家上市櫃公司，邀任獨董，因此，已向高銀辭任獨董職務。

高銀24日的股東常會，由於大股東高雄市政府已經定案不出席，因此，除了43.13％的官股未參加，主要的民股股東也缺席，才使得出席股數只占總股數的10.60％。

民股指出，為了徹底解決高雄市政府官方掌握高銀經營權，官股比例應要降低到25％以下，才能落實高銀民營化的實質精神，並擴大股本，回到專業經營的正途。

不過，高銀董事長朱潤逢表示，高市府要降低高銀官股持股比例，是政策性快定，而且，監督高市府的高雄市議會也會有不同意見，因此，降低官股一事，恐怕不是短期內可能實現的，也是一作艱難的工作。

(工商 )