長江中上游連日暴雨，大陸中央氣象台預計今天降雨會達高峰，汛情不容樂觀，考驗長江三峽大壩防洪能力。中新社引述三峽集團指，因應嚴峻防洪形勢，三峽大壩水力發電站已全部開動運作，意味全面發揮攔洪蓄洪能力。

中新社報導，三峽集團公佈指，截至週二（23日）10時，該集團長江幹流四座梯級電站——三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩水電站共82台機組實現2020年首次全開運行發電，總出力達3953萬千瓦時。

報導稱，今夏以來，面對嚴峻的防洪形勢，三峽集團長江電力嚴格執行國家防總、長江防總的調度指令，開展以三峽水庫爲核心的梯級水庫聯合調度，充分利用防洪庫容「攔洪蓄洪」能力，減緩洪峰，以保障長江流域防洪安全和人民群衆生命財產安全。

三峽集團表示，會繼續密切關注上游流域水雨情變化，根據水流量和用電需求，決定蓄洪發電工作。

央視新聞聯播週二晚上連續第2天報導，貴州至長江中下游地區豪雨不減，貴州、安徽中小型河川出現洪水及山洪爆發。大陸中央氣象台持續發布暴雨黃色預警。

根據報導，中央氣象台預測，這波降雨今天將進入過程最強的時間。而24日降雨帶將整體南移，安徽、江蘇、雲南、貴州等省降雨雖會減弱，但湖南、廣西、江西等省區仍將有豪雨。

報導指出，貴州省正經歷今年入汛以來最強的降雨，已正式啟動氣象災害暴雨2級應急響應。

至於重慶市綦江區，1940年以來最大的洪水在週一（22日）晚間通過當地，水位週二（23日）上午退到警戒水位以下。

而在湖南省災情較嚴重的懷化市，已啟動防汛3級應急響應。當地目前已出現道路、房屋受損，為此緊急遷移6萬餘人；至於安徽多條河川水位超過警戒線，其中嶽西縣更遭遇30年來最大降雨。

(中時 )