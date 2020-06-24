◎端午連假出遊大爆量 國道免塞車全攻略

今年端午連假共4天，6 /25至 6/ 28期間，由於新冠肺炎疫情已趨穩定，預估將爆大量出遊潮。交通部高公局研判，端午佳節民眾出遊意願增加，將較往年成長，國道交通量估為平日的1.5 倍至 2 倍，全國道交通量約達100~120 百萬車公里。6/25及6/26兩天，南向旅遊或返鄉，建議下午13時以後出發。6/27日及6/28/，北向返回工作崗位，建議上午12時以前出發。為避免國道交通壅塞，高公局提醒民眾，可改駛替代道路或搭乘大眾公共運輸，別塞在路上動彈不得。

◎柯P加碼振興 北市高中職生補助1000元

振興三倍券將在7月15日上路，北市府繼推出愛心敬老卡「花3000補3000」方案後，市長柯文哲24日再宣布，除中央補助2000元外，高中職生憑北市學生證可享500元補助，使用悠遊付則再補助500元，總計就是補助1000元。

◎全台無薪假人數再攀升 已破3萬人

據勞動部今天公布的統計指出，全台有1334個事業單位、3萬0505人放無薪假（減班休息），也創下此次疫情期間以來新高，人數集中在製造業達1萬6047人，批發及零售業則以5036人次之，運輸及倉儲業則以3381人再次之。

◎酒駕撞人就是殺人 法官重判12年半

郭姓男子前年凌晨酒駕撞死1名機車騎士，台北地方法院依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑8年，但台灣高等法院認為郭的行為有殺人不確定故意，依殺人等罪判刑12年半，另不能安全駕駛部分判刑6月、可易科罰金。可上訴。

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(中時電子報)