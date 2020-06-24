投石、幫推兩家綠營公關公司4年來拿下政府多筆標案引起質疑，蔡英文總統今被問到，如何看待過去親信的這種情況；總統則反擊，「你已經先貼了一個標籤叫做『過去的親信』」。

總統府今日舉行「總統府一樓開放參觀展場開展記者會」，這也是蔡英文總統、副總統賴清德在今年520就職後，兩人首度公開同台。蔡英文也於活動後接受媒體訪問。

日前兩家與文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶等人關係密切的公關公司遭媒體起底，4年拿下政府8千多萬標案；蔡英文總統今被問到，2016年當選總統前說，她的親人不會承攬任何政府的工程。「雖然他們不是你的親人，是你過去的親信，怎麼看待這個情況，有沒有改善的空間？」

總統說，「你已經先貼了一個標籤叫做『過去的親信』」，她強調，不管是過去、現在或未來與她一起打工作的夥伴，在參與國家這些案件的時候，都必須要遵守國家的法律規定。

(中時 )