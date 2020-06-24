時力今日記者會罷免案民調資料照 (時力黨部提供)

時力黨主席徐永明等人今日召開記者會公布最新政情民調並表示，滿意罷韓案結果的民眾高達64％。而其中最大的關鍵在於，韓國瑜剛選上高雄市長不久，就宣布帶職參選總統，成為致命傷。

今日與會者，包括趨勢民調總經理吳世昌、時力副秘書長高鈺婷、時力智庫執行長李兆立等人。而本次民調時間為6月17日至19日，委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾所做調查。

根據民調顯示，有關罷韓案後續帶起的一波全國罷免潮，認為是報復性質者有50.1％，認為是人民權力展現者有41.5％。多數民眾認為，韓國瑜被罷免，關鍵是剛選上高雄市長就去參選總統。另有76.9％的民眾認為，帶職參選者應先辭職並繳回選舉補助款。

徐永明表示，韓國瑜帶職參選而遭民眾唾棄的前車之鑑不遠，如今的高雄市長補選，國民黨、民眾黨竟分別推出現任高雄市議員李眉蓁、吳益政兩人帶職參選，呼籲這兩人不要步上韓國瑜後塵。「如果要參加市長補選，請先辭去市議員。」

(中時 )