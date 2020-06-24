農委會漁業署在23日12時發出的「漁船災害通報單」，清楚記載我方漁船遭兩艘日本巡邏艇驅趕。（胡健森攝）

就在國內「保釣」氛圍正逐步高漲的同時，又傳出兩艘日本的公務船驅趕位於台日協定適用海域作業的我方漁船，引爆國人憤怒與不滿，但海巡單位24日上午突然以新聞稿宣稱兩艘日方巡邏艇其實只是「娛樂船」，此說法立即引發國人質疑；主導成立「保釣辦公室」的宜蘭縣議員蔡文益24日批評說，海巡署的說法是在打臉漁業署，且漁民確實是遭到日方巡邏艇的拍照驅趕才會透過電台求助，且漁業署的《漁船災害通報單》明載著兩艘日籍船隻的編號，有事實根據。

因日本片面更改釣魚台名稱引發我方「保釣」意識高漲，23日更傳出我蘇澳籍漁船盛福16號在台日協定適用海域作業遭日本2艘巡邏艇拍照驅趕，不料海巡署24日上午發布新聞稿，表示兩艘日本「巡邏艇」其實是兩艘日本「娛樂船」，立即引發質疑及議論。

但海巡署在中午時又突然將新聞稿收回，表示因「接獲漁業署通知有部分細節須修正為求周妥，因此先收回新聞稿」，不料在收回新聞稿15分鐘之後又重新將新聞稿貼上，並表示「有關我國漁船遭干擾說明案，因剛接獲漁業署通知有部分細節須修正，為求周妥，因此先收回新聞稿，後經再次與漁業署聯繫表示漁業署稍晚會發新聞稿對外說明，本署的新聞稿無更正」。

宜蘭縣議員蔡文益表示，依據農委會漁業署的《漁船災害通報單》，通報單上明載我方漁船遭到日本兩艘巡邏艦（編號分別是：431012974、43011253）拍照並且驅趕，船長才立即透過電台聯絡海巡協助，是有明確的依據，「保釣辦公室」也才表達憤怒及抗議，海巡署新聞稿的內容是否在刻意「打臉」漁業署讓人搞不清楚。

國民黨籍宜蘭縣議員林岳賢也表示，除了駐日代表謝長廷在臉書上的發言讓人遺憾，如今日本公務船更突然變成「娛樂船」他呼籲駐日代表一定要硬起來，捍衛我方的主權及漁權，中央政府更不能對日本妥協，姿態擺得「這麼軟」。

我方的「保釣」行動蓄勢待發，日前公開邀約蔡英文總統一起「登島掛門牌」的宜蘭縣長林姿妙今（24）日也臨時新增行程，將在下午3點前往蘇澳區漁會，與漁民一同商討如何捍衛漁民海上作業權益。

(中時 )