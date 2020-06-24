據大陸國家應急管理部微信公眾號消息，截至6月23日，今年以來洪澇災害造成廣西、貴州、廣東、湖南、江西、重慶等26省(區、市)1122萬人次受災，57.1萬人次緊急轉移安置，21.3萬人次需緊急生活救助；9300餘間房屋倒塌，17.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積861千公頃；直接經濟損失人民幣241億元。

中新網報導，當前長江流域全面進入主汛期，防汛抗洪已進入關鍵階段。6月23日，大陸國家防總召開長江流域防汛抗旱工作視頻會，進一步分析研判長江流域防汛抗旱形勢，對防汛抗旱工作再部署、再動員、再強化。

大陸國家防總強調，要全面落實防汛抗旱責任措施，全力以赴確保安全度汛，最大程度減輕災害損失，切實保障人民群眾生命財產安全。

大陸國家防總要求，各部門要進一步加強組織領導，完善應急聯動、信息共享、組織協調工作機制，長江防總要切實擔負起長江流域防汛工作牽頭抓總職責，各地要全面落實以行政首長負責制為核心的防汛抗旱責任制，團結協作、合力抗災。要加強監測預警和風險研判，建立多部門聯合會商機制，精準分析研判雨情水情、險情災情發展趨勢，密切跟蹤防汛形勢，及時發佈災害預警，提前安排部署防範和應對措施。

要加強各類江河湖泊洪水防禦，強化長江流域防洪工程統一科學調度，充分發揮三峽水庫、丹江口水庫等防洪控制工程調節作用，加強各類風險隱患及時排查治理，強化易出險堤段、穿堤建築物、歷史坑塘段、老險工等部位巡查，完善防汛搶險應急預案。

要抓好抗洪搶險救災措施落實，做好局地突發強降雨引發的山洪、滑坡、泥石流等災害監測預警、轉移避險與搶險救援，做好大中城市內澇災害應急處置，強化汛期交通、旅遊等安全管控，全力做好受災和轉移群眾安置救助。

入汛以來，大陸國家防總辦公室密切監視汛情旱情，多次組織應急、水利、氣象等部門開展聯合會商，及時安排部署防汛抗旱工作。應急管理部組織各級消防救援隊伍參加抗洪搶險救援任務1798起，出動消防救援指戰員2.2萬餘人次，營救和疏散轉移遇險被困群眾2.6萬餘人。

(中時 )