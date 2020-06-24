屏東警分局日前獲報一處疑似經營色情場所出入複雜，23日與警局督察科共同進行搜索，竟發現一名「自己人」，該名任職屏東分局員警見警上門，竟轉身跳樓、意外造成腿部骨折，警方以涉足不正當場所進行調查，是否涉及包庇，正在進一步釐清。

(中時 )