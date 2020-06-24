屏東員警疑開應召站 遇「自己人」巡邏竟轉身跳樓 12:262020/06/24 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東員警疑開應召站 遇「自己人」巡邏竟轉身跳樓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東警分局日前獲報一處疑似經營色情場所出入複雜，23日與警局督察科共同進行搜索，竟發現一名「自己人」，該名任職屏東分局員警見警上門，竟轉身跳樓、意外造成腿部骨折，警方以涉足不正當場所進行調查，是否涉及包庇，正在進一步釐清。 (中時 ) #骨折 #屏東 #場所 #色情 #警方 也許您會感興趣 社會熱門新聞 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 愛河分屍案 高大成分析死因：男性死者、體重逾80公斤 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 鵝鑾鼻無頭浮屍 身上2專業裝備 海巡猜他身分特殊 - 社會 「少龍」擁嫩妹仙女班現金8000萬 律師嘆：唸什麼台大法律！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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