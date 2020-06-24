藝人秦偉被控性侵案，判刑6年確定，已入監服刑；另被女造型師指控部分，發回高院更審理，高院今（24）日再度開庭，高溫之下，秦偉以毛帽、口罩包緊緊造型現身，不過身型明顯瘦了一大圈，但他仍堅不認性侵，稱女造型師喊他「老公」。

女造型師2016年率先挺身揭發秦偉性侵，之後多名女子也指控秦偉性侵，台北地檢署認定包括2名少女在內的8名女子受害，2016年11月起訴秦偉。一、二審法院認定秦偉性侵女造型師、女編劇及女粉絲共3人，合併應執行8年徒刑，另秦偉被控性侵其餘5人部分都判無罪。

不過最高法院今年4月針對秦偉被控性侵女造型師部分，發回高院更審，應執行6年徒刑，秦已於4月14日入監服刑。

秦偉6月9日出庭，是他發監後首度露面，結果他戴著毛帽、口罩，只露出2個眼睛，完全不回答媒體發問的任何問題。秦偉今天再度出庭，頂著高溫，依舊是毛帽、口罩、長袖長褲「包緊緊」造型。

今天依舊採不公開審理，據自由時報報導，秦偉在庭上辯稱，事發前，女造型師口口聲聲稱他是「老公」，發生性行為是自然發生，絕非性侵。

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(中時電子報)