受疫情影響，旅遊活動不是延期或停辦，民眾出遊意願大減，導致機車租賃業績下滑，部分業者收入甚至減少達四分之三，嚴重影響生計。交通部公路總局表示，將對從事機車租賃業者的機車，直接減免50％的汽車燃料稅，預計約有628家業者、2萬6000輛機車受惠，補貼金額約525萬元。

交通部長林佳龍24日上午在台東火車站附近，了解車站周遭汽機車租賃業者的營運狀況。業者陳情說，受疫情影響，民眾出遊意願減少，很多機車放到沒電，希望燃料稅可以比照汽車燃料稅減半，補助一下，也希望縣府在景點增設機車停車格，不然只能違停，減少租機車的意願。

林佳龍說，這本來應該是經濟部業務，但大家都喜歡來交通部，只要是觀光都跟交通部有關。

立委劉櫂豪表示，其實台東有人傳臉書訊息陳情，出租機車的業者生意也受影響，希望政府能關心，一般想到有輪子會動的就想到交通部，後來一查機車租賃業者其實是經濟部管，但也很感謝交通部願意幫忙。

公路總局表示，雖然機車租賃業不是屬公路法規範的汽車運輸業，但也思考是否有可幫忙的地方，後來就從汽車燃料費著手，做紓困辦法相關條文修正，很快在6月1日送行政院通過審查會議，15日核定，也趕上7月上路自用車的補貼，業者不用提出申請，各區監理所直接減免，減免金額雖不大，但總是一個開始，相關受惠業者有628家、2.6輛的車。

(中時 )