端午連假到來，板橋藝文特區旁的「OUR-Space」社造體驗館也將在28日舉辦「在文字裡漂流」藝文活動，與新北市立圖書館合作提供超過300本兒童繪本以及青少年優良讀物，讓大小朋友一起交換漂書、讀繪本，甚至由專家帶路走進大漢溪畔溼地，利用生動有趣的導覽認識板橋，讓大人小孩有個不一樣的端午佳節。

溼地導覽員向大小朋友細說板橋河岸溼地故事。(圖/業者提供)

坐落於信義「嘉和.｣旁的「OUR-Space」社造體驗館致力推廣社區裡的美好，今年下半年規劃「在我們的空間裡讀書－地區行動計畫」，首波活動「在文字裡漂流」，特別與「新北市漂書站」、「還我特色公園行動聯盟（特公盟）」及「財團法人台灣水利環境科技研究發展教育基金會(國際水利環境學院)」合作，透過漂書交換、社區營造繪本的導讀與分享來凝聚社區，接著再由濕地故事館的林振興老師以擬真棲地手法，呈現溪流從岩壁至河口感潮的豐富生態相，引領參觀民眾循著溪流的發源地到河的旅程，近距離觀察大漢溪自然生態奧妙之處。

特公盟繪本老師向大小朋友分享繪本樂趣。(圖/業者提供)

「OUR-Space」社造體驗館是信義開發匯集信義房屋三十多年對「家｣的敏銳觀察，並融入十幾年來「社區一家｣社造經驗的累積，打造出屬於社區鄰里居民可分享生活經驗的空間。不只如此，客戶在購屋後，信義開發就會為客戶全面啟動社造旅程，交屋前就可親自參與社區各項活動，建構社區鄰友聯繫網絡，資源共享，到入住時鄰居可能就已是多年的球友、茶友甚至旅行的好夥伴，讓陌生人變熟人，讓熟人變好幫手，這就是信義開發「OUR-Space」概念。

端午節「在文字裡漂流」活動是下半年「OUR-Space」社造體驗館的序幕，接下來在7月26日還會有「繪本裡的小典藏｣，聘請專家教導親子閱讀，而8月22日則規畫「地方文史遊樂場｣，打造地方文史迷宮讓里民更了解當地發展史。以不同主題設計鄰里活動，藉由板橋在地資源連結和跨單位部門合作，引發民眾對社區生活的各種想像，並願意挽起袖子主動推動或參與社區裡的各項活動，讓每個人的社區變得更美好！

(中時電子報)