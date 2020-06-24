共機數次在臺海南海繞境，蔡英文總統今受訪被問到臺灣因應時表示，這是一個非常複雜的情勢；整體團隊都隨時盯住每個事件與訊息，務必在這段期間保護國家利益，能保護國家的安全。

此外，被問到捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）將於8月底率團訪臺；總統表示，「我們非常歡迎他們，也會很溫暖的歡迎他們。」很感謝捷克有人相挺，替臺灣發聲。

總統說，近來臺海情勢確實很複雜，越來越複雜，很多軍事作為或者政治作為，都一直在進行中，這是一個非常複雜的情勢，雖然有疫情，但整體團隊都隨時盯住每個事件與訊息，務必在這段期間保護國家利益，能保護國家的安全。

被問到最近民調滿意度稍稍下降，但還維持六成以上；總統說，「蠻客氣的，只講稍稍下降」；民調會參考，但努力做事的心情不變，政府面臨的局勢確實很複雜，目前也面臨變局，在這個情勢中，整體團隊的士氣與努力是非常重要的，希望大家多多給政府團隊鼓勵。

被問到疫情期間，世界衛生組織WHO秘書長譚德塞打壓臺灣，但臺灣現在捐十萬口罩過去；總統說，臺灣捐口罩的意義在於，「希望協助全世界，無論哪個國家只要有需要、我們也做得到，我們一定幫忙」，這是體現人道關懷。

她說，國際衛生、安全、健康，是大家共同的責任，也是體現臺灣對國際社會的責任，儘管臺灣或許對有些個人的意見不盡相同，甚至不能接受的看法，但都不能阻止臺灣對國際貢獻，善盡國際義務，讓需要幫助的人過者國家都能得到臺灣的幫助。

(中時 )