台中市某國中學生遭到女班導不當管教，竟要班上其他學生輪流坐在他身上，校方得知後給予該導師口頭上的申誡，該女導師也在班上向學生們道歉。中市教育局長楊振昇強調，校方的處理教育局無法接受，將要求校方重啟調查，並委由校外委員參與調查。

教育局嚴正表示，學校處理有欠周延，教育局高度重視，除已請視導區督學到校查察，也已要求學校組成調查小組，聘請外聘委員重啟調查，要求14天內釐清真相並撰擬調查報告，移請教評會議處。

教育局調查，該名學生於8日因坐在教室裡的熊貓玩偶上，還用玩偶來擦窗戶，該名導師要讓他體會當「玩偶」的感覺，號召全班男生處罰這名同學；還說等到他出社會再教就來不及了，讓他知道毀損公物是不對的行為。原本還要以受罰學生的頭去給窗戶夾，因該學生哭才停止。

校方指出，學校事後知道該名導師的不當行為，已由輔導室輔導該名學生，並對該導師予以口頭上的申誡，該名導師也在班上向學生們道歉；該名女老師先後曾經在3所學校任教過，當教員已16年，平常教學較為開放與嚴格，課堂上讓學生參與一起討論。

楊振昇說，此事是老師的嚴重不當管教，依法應在24小時內通報，校方判斷錯誤以一般事件處理，拖到昨天下午才通報教育局，該局無法接受校方以口頭申誡處理，已要求校方重啟調查整起事件，全案並送教評會處理；教育局並委由校外的委員參與調查。

楊振昇強調，該班是否將予以更換導師，教育局將聽取家長與學生的意見後，再評估是否更換。

(中時 )