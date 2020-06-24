孩子們在彰化縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜、彰化縣馬拉松協會理事長鄭宗政等人領跑下，向前邁開步伐，迎向人生新的挑戰。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美，也站在路旁為孩子們加油打氣。（吳建輝攝）

彰化縣馬拉松協會理事長鄭宗政也期許，所有孩子都能具備馬拉松精神，頑強拼搏、銳意進取、勇往直前、永不止步。（吳建輝攝）

彰化縣政府去年一連舉辦7場的馬拉松活動，號稱全台最多，其中被譽為台灣最有人情味的田中米倉馬拉松，每年都吸引超過萬人朝聖，而為了讓田中馬拉松落地深根，24日上午田中三潭國小聚集近600位的畢業生，以路跑方式紀念畢業，孩子們向前奔跑，也象徵迎向人生全新的挑戰。

24日上午三潭國小操場，聚集田中鎮上7所國小、２幼兒園的畢業生，從三潭國小出發，分別挑戰4.4公里、以及2.5公里，沿著八堡圳廊道、田中高鐵園區等，彰化縣長王惠美也親自到場領跑，更在途中與位孩子們加油打氣。

王惠美表示，今天可以算是田中馬的熱身賽，透過這樣小田中馬的挑戰，不僅能讓孩子了解家鄉之美，更訓練孩子的毅力、堅持以及恆心，就像人生的旅途，必定會遇到相當多困難，要發揮運動家精神，為往後的人生努力。

彰化縣馬拉松協會理事長鄭宗政說，連續舉辦三年的畢業生路跑，在歡呼聲中畫下句點，完成孩子們第一個畢業典禮，但也代表人生新的起點即將開始，期望這些孩子在未來的人生道路中，都能具備馬拉松精神，頑強拼搏、銳意進取、勇往直前、永不止步。

(中時 )