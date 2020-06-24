台北大巨蛋建照變更前天簽准，最快8月可復工，北市議員林亮君、簡舒培、苗博雅今舉辦記者會，質疑大巨蛋違反《建築技術規則》第97條與127條的公安疑慮尚未解決，台北市長柯文哲根本是「不刁難、放水」，要求停發大巨蛋建照，北市建管處則稱，一切依照中央函示辦理，已在建照註記列管，後續抽查若不符規定，遠雄須改善才會核發大巨蛋使用執照。

北市都發局2018年曾發布新聞稿指出，大巨蛋未按圖施工，相關結構違反《建築技術規則》第97條與127條規定，其中第97條為民眾逃生安全通道須直達地面層，即大巨蛋一樓，但大巨蛋部分安全通道現階段只到地下一、二樓，不符規定。

第127條則規定，若大巨蛋做為提供演唱會使用，觀眾席只能在地下7公尺，但當初設計為10.5公尺，不符合舉辦要件。若要改善補強此2項規定，須再送中央營建署、台灣建築中心審查，讓大巨蛋「排除適用」此2項技術規則。

簡舒培痛批，市府僅將第97條與127條在遠雄建照上註記，免經過台建中心審查，就好像學生領畢業證書，還有2科沒有過，就跟他說先領先上班，「可以這樣先上車後補票嗎？」

林亮君也質疑，全台灣有哪一個縣市的建照核發時用註記？現在的都發局打臉過去的都發局，北市為全台創造第一例建照惡例。

建管處表示，《建築法》第34條行政與技術分立，行政程序完備就核發建照，技術部分則是後續抽查；建管處強調，北市府在建照上列管註記，未來就是用嚴格標準抽查，技術不符規定，會要求遠雄改善後，才發放使照。

但3位議員仍質疑，市府明知大巨蛋日後一定會舉辦演唱會，若無法符合《建築技術規則》，就是將市民安全置若罔聞，更是對遠雄放水到底，呼籲市府立刻懸崖勒馬，停止核發大巨蛋建照。

北市府則預計下周舉辦記者會，公開說明建照核發始末。

(中時 )