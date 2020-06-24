（京城董事長蔡天贊24日表示，由於工資、原料和土地上漲，疫情過後的高雄房價，上漲10％是合理的。圖／顏瑞田）

京城建設（2524）去年營收創新高，京城董事長蔡天贊在24日的股東常會之後表示，由於工資、原料和土地上漲，因此，在新冠肺炎（COVID-19）疫情過後，高雄房價上漲10％，是合理的。

京城建設24日召開股東常會，通過2019年財務報表，並改選7席董事，新當選名單包括4席天籟投資公司法人代表蔡天贊、蔡薛美雲、陳添進、以及李詩雄和3席獨立董事張明得、莊伊麗、以及吳耀國，新的董事會並推選蔡天贊續任董事長。

京城董事長蔡天贊在股東常會之後表示，在疫情過後，今年下半年，高雄的房市，應該會越來越好，由於工資、原料價格都蠻高的，土地也變貴了，因此，高雄房價上漲10％，應該沒有問題，也是合理的。

他說，京城未來的推案策略，在高雄市區將推出好宅或豪宅，但，也要往郊區尋找適合的土地，推出首購住宅。

針對股東在會中，提問未配發股息、以及建議配息制度化，京城總經理陳添進表示，為了維護股東權益，京城建設已在今年3月16日和6月22日宣佈實施庫藏股，公司為股東付出的也很多。

他說，由於今年碰到新冠疫情，加上在建工程也多，需要保留現金因應，因此，才決定不配發股息，至於股息制度化，則會再研究。

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