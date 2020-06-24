談及民眾黨自推人選參戰高雄市長補選，國民黨立委鄭麗文表示，吳益政的票源比較是原本自己的選票，以及民眾黨的選票，比較不會挖到藍營基本盤。（趙婉淳攝）

國民黨團總召林為洲說，黨團將研擬協助李眉蓁打選戰的策略，未來會密切合作。（趙婉淳攝）

即將到來的高雄市長補選，將是「藍綠白對決」，對於民眾黨自推人選有無可能瓜分掉藍營選票，藍委認為「第三組陪榜的人影響空間有限」，並不會挖到藍營基本盤，民眾黨利用此次補選在高雄測水溫，為2022年議員選舉布局，同時也讓藍營支持者看破手腳，一開始喊藍白合作擺明就是要吃國民黨豆腐。

高雄市長補選這一役，民進黨最先推派前行政院副院長陳其邁參戰，緊接在後是國民黨昨天下午拍板徵召三連霸市議員李眉蓁出征，而民眾黨也在昨晚確定推出親民黨高雄市議員吳益政參選。

對於「藍白合作」確定告吹，國民黨立委洪孟楷認為，補選投票率本來就比較低，屆時出來投票的人都一定有強烈支持目的，而位居第三名的民眾黨，當選機率原本就不高，加上缺乏市議員帶動，民眾就更沒有動力出來投票，最終民眾黨的人選被忽視的可能性高，對國民黨不會造成明顯影響，最後還是趨向「挺陳其邁與反陳其邁」或「挺綠營或反綠營」的選擇。

「第三組陪榜的人選影響空間有限」，洪孟楷說，民眾黨一開始喊藍白合作，最後自推人選，足證合作是假的，擺明就是要吃國民黨豆腐，民眾黨連補選這一仗都沉不住氣，未來藍營支持者也會看破民眾黨手腳，更堅定支持國民黨提名的候選人。

國民黨立委鄭麗文表示，吳益政的票源比較是原本自己的選票，以及民眾黨的選票，比較不會挖到藍營基本盤，而民眾黨欲利用此次補選在高雄測水溫，爭取中間、淺藍、淺綠、年輕選票，測試民眾黨主席柯文哲在高雄的人氣與號召力，為2022年議員選舉布局。

國民黨昨天定調此次補選的選戰主軸為打出市政政績，不具名藍委指出，李眉蓁也要有高度與認知，也許此役會輸，但要輸得漂亮、輸得有未來，選後也要繼續以市長規格扎根，才有辦法說服民眾國民黨是玩真的，而非僅是為黨犧牲，也才能喚起2018年89萬票的支持度。

國民黨團總召林為洲坦然地說，如今李眉蓁就要一命往前，不能因為外部因素的改變，而影響自己的努力，黨團將研擬協助李眉蓁打選戰的策略，未來會密切合作。他也說，高雄過去20年市政直直落，包括人口外移、年輕人北漂、產業出走、失業率飆升、薪資下降等，這都涉及重北輕南下，高雄如何轉型。

(中時 )