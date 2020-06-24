高市環保局委外清潔人員與22、23日上午在愛河各打撈到1袋裝著人體屍塊的行李袋，24日上午11時30分檢察官會同法醫及鑑識人員於市立殯儀館相驗解剖室開袋驗屍，相驗程序大約於2到3小時完成，鑑識相關結果必須等檢察官及法醫相驗後才有辦法得知。

(中時 )