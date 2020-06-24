我國駐世界貿易組織（WTO）代表朱敬一在去年8月底退休之後，迄今10個月未派新代表，引起在野立委批評政府不重視WTO。外交部發言人歐江安今天重申，我國常駐WTO代表團目前運作正常，駐團與WTO秘書處及各國代表團均保持密切互動，並參與各項會議與談判。

現任WTO祕書長阿茲維多（Roberto Azevedo）5月宣布辭職，任職至今年8月底，WTO下任祕書長角逐戰已經展開。歐江安說，我國高度重視WTO新任秘書長選任案，國內相關單位充分瞭解情勢並隨時進行討論，駐團同時也積極參與WTO秘書處及總理事會的諮商，並關注其他會員的動態，即時掌握相關的發展。

歐江安強調，WTO為我國參與最重要國際組織之一，駐團人事安排依據我國政府規劃方向，採適才適任的方向處理。日前已發布由台灣美國事務委員會前主委林良蓉接任我國代表團副常任代表，預計於7月間赴任並代理團務。

歐江安說，林副代表具有豐富的國際經貿法專業與經驗。外交部及相關單位將提供必要的協助，使我駐WTO代表團持續發揮最大的功能，爭取我國及相關產業最有利的發展空間。至於代表人選，在完成作業程序後就會對外公佈。

(中時 )