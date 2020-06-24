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藝人秦偉10年前利用臉書誘騙女編劇及女粉絲外出後性侵，最高法院認定他趁機對2名女子強制性交、判刑6年定讞，另涉性侵女造型師部分撤銷發回；台灣高等法院更一審提訊在監服刑的秦偉，他否認性侵女造型師，辯稱與她是男女朋友，請求法官判無罪。

2016年女造型師出面指控秦偉，2010年7月邀她到北市信義區的住處做造型，然後請她到房間挑衣服，卻趁不及防備之時，將她壓制在床上，她雖拉住褲子抵抗大喊「不要」，但秦偉卻說「不要就是要」加以性侵。

另名女編劇控訴秦偉用談偶像劇劇本為由邀約到住處，她一進客廳就被秦偉脫褲性侵。還有一名女子2012年初加入秦偉臉書粉絲專頁，與秦偉私下用臉書訊息互動聊天，不料秦偉邀約她吃飯後，就誘騙她回家性侵。

檢方起訴指控，8名女子遭性侵，有2人未成年，年紀最小僅14歲，具體求刑41年。但其中5位，一二審都判秦偉無罪；檢方提上訴，最高法院認為不符速審法規定，判決駁回，無罪確定。

另3名女子部分，一審依強制性交3罪將他各判刑4年，應執行8年徒刑。案經上訴高院，秦偉提出委託民間測謊公司所做的測謊報告，證明自己無辜，但不為高院採作證據。

高院認為，秦偉曾遭火紋身，後來從事公益活動，在社會上擁有正面積極形象，他卻利用這樣的地位與角色，伺機犯下強制性交犯行，行為非常不可取，將他3罪共判刑8年。案經上訴最高法院，駁回兩個4年徒刑確定、執行6年；撤銷1個有罪判決發回更審。

(中時 )