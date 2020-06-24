親自穿上玉華知高飯圍裙，幫打菜推銷知高飯。(圖擷自馬英九臉書)

店內工作人員和民眾開心與前總統馬英九留影。(圖擷自馬英九臉書)

疫情減緩解禁後，受到衝擊的地方美食小吃亟待復甦。前總統馬英九向來親民，他日前特往新北三重一家老店，幫振興地方消費。他親自穿上玉華知高飯圍裙，幫打菜推銷知高飯，讓當天來客意外大驚喜。

馬英九在臉書上發美食文，他形容這家店的知高飯，香噴噴的滷汁融合醬油、糖、花椒、八角的風味，把腿庫肉滷得金黃油亮，肉嫩皮Q，不油不膩。他大讚老牌知高飯入口銷魂，讓人欲罷不能。

馬英九還說，面對疫情的嚴峻挑戰，老店們以經得起考驗的傳統美味努力撐下來，大家一起替他們加油，用自己的胃支持在地美食，支持喜愛的餐廳，留下美好的滋味。

這家馬英九光顧的33年知高飯，位於新北市三重溪尾街，用餐時間總是大排長龍；傳承至第二代已有五十年歷史的招牌，由於店名「33年老店」相當好記，便一直沿用至今，奠定了幾十年的品質口味，打響知名口碑。

網友看到馬英九PO圖，竟眼尖發現他似乎清瘦不少，還留言問道，「是刻意減胖，還是太忙了？」馬迷關注馬英九的一舉一動溢於言表。

(中時電子報)