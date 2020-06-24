5、6隻白海豚現蹤台中外海，成群追逐嬉戲，躍出海面激起浪花。（吳姓船員提供／王文吉台中傳真）

巧合！大甲媽繞境延後 「媽祖魚」白海豚也晚到（吳姓船員提供／王文吉台中傳真）

大甲媽繞境延遲舉行，有「媽祖魚」之稱的白海豚也遲到。一艘工作船22日下午在大甲外海作業時巧遇5、6隻白海豚成群追逐嬉戲，躍出海面激起浪花。吳姓船員趕緊拿出手機拍下可愛萌樣，並表示，白海豚成雙成對，應有6隻白海豚現蹤，因速度很快，無法仔細看清楚。

「好古錐喔！」吳姓船員在大甲外海1.4浬發現白海豚現蹤，5、6隻成群躍出海面嬉戲。吳姓船員表示，中部外海的白海豚往年都在農曆3月出現，正巧媽祖誕辰是農曆3月23日，又有「媽祖魚」稱號，今年大甲媽遶境延後，白海豚出現時間也比較晚，相當巧合。

台灣媽祖魚保育聯盟創會理事長陳秉亨指出，白海豚長住中部沿海，數量僅剩50到60隻。因東北季風颳起滾滾白浪影響白海豚辨識，農曆3月過後海象平穩，能見度大幅提升，比較容易被發現，民間也認為白海豚是來向媽祖祝壽。

陳秉亨憂心，白海豚歷經國光石化開發案，又面臨離岸風場設置產生的風機噪音、施工船等干擾。此外，台中港天然氣接收站將增設海堤，剛好位於白海豚洄游路徑，建議整合台電、中油的天然氣接收、運送及儲存等現有設備，不要再增加白海豚的環境負擔。

陳秉亨也建議離岸風場應提撥一定比例的回饋金投入白海豚及生態保育，政府部門更應以公務預算支持復育型休漁補貼漁民。

大甲媽祖繞境因疫情延後舉行，有媽祖魚之稱的白海豚也延後現蹤台中外海。（吳姓船員提供／王文吉台中傳真）

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