網家(8044)今天召開股東常會，承認108年度營業報告書暨財務報表案及盈餘分派案，將配發現金股利0.7元。董事長詹宏志表示，網家除了3C是強項外，還會不斷開發其他品類，包括生鮮、票券甚至旅遊商品，另外就是跨境電商，將會是成長動能，跨境的毛利率也會優於現有電商。

股東會今天也通過發行限制員工權利新股案，但發行條件相當嚴苛。發行總額1100萬元，每股面額10元，共計發行普通股110萬股。

本次限制員工權利新股將分3年既得，且必符合績效表現，該年度營收與前3年平均營收相比，成長達10％(含)以上，2020年每股盈餘達3元(含)以上、2021年每股盈餘達3.6元(含)以上、2022年每股盈餘達4.3元(含)以上。

詹宏志表示，網家經營團隊經過重組，現有三分之二都是與過去不同。新的團隊大部分比較年輕，大部分沒有持有公司股票，希望讓他們覺得與公司利害相連，所以訂定了很嚴格的條件，讓員工是用自己的表現來取得持股。

他進一步表示，這次訂的限制員工新股發行標準，可以看出未來3年的基調就是要獲利，成長很重要，但過去2年做的佈局，營收成長比較不是問題，獲利是必須專注去想的問題。

網家3C產品還是相當強，但要做到極致，毛利率雖然比較低，但沒有關係，網家就是要做到沒有人能夠角逐，追求的是整體毛利率，因次，從去年第4季平均毛利率10.8％，到今年第1季提升11.91％。

他也指出，價格競爭很激烈，但是網路很透明價格沒有競爭力很難打仗，毛利不是公司能決定的，必須要從效率去看。

除了3C以外，還是會不斷開發其他品類，並進入到過去沒有涉足的領域，包括生鮮、票券，還有曾經寄予厚望的旅遊商品，再來就是跨境的商品。

例如日本Bibian比比昂跨境電商服務，去年12月上線，原本一個月營業額1000萬元，到今年5月已經到了5000萬元，雖然上半年疫情關係，國際貨運很辛苦難度很高，但營業額還是漲了5倍，這樣的服務到年底，如果1個月可以到1億元以上也不會讓人驚訝。

詹宏志認為，這些跨境電商其實很難經營，競爭者沒有辦法這麼快進來，但這也是未來的成長動能，且這些是純粹服務型的電商，毛利也比現有的電商佳。

(時報資訊)