美國不鏽鋼及鋁板通路大廠大成鋼(2027)上半年營運受到新冠肺炎疫情衝擊，展望下半年，公司認為，若美國疫情趨於緩和，工廠運作正常即有助於下半年營運回溫。近三天獲外資持續買超，股價有撐。

整體來看，只要美國疫情不要二次爆發，公司第二季營運有機會是谷底，下半年營運可望比上半年逐步轉好，惟仍需觀察疫情，若疫情緩和、美國工廠復工情況良好，公司作為全美最大進口不鏽鋼及鋁板通路商，營運可望迅速回溫。

大成鋼今年前5月營收237.69億元，年減33.43%，減幅持續擴大。今年以來，疫情在美國快速擴散，大成鋼今年來營收逐步下滑，5月營收年減幅度擴大至47.8%。

大成鋼22日召開股東常會，通過配息1元及配股0.2元。外資連續三天買超大成鋼，共計買超11404張，中止先行連續七天賣超。

大成鋼第一季營運不利，營收162.01億元，年減約23.6%，毛利率年減9個百分點至12.04%，營業淨利1409萬元，業外則小虧，合併淨損6840萬元，淨損歸屬母公司業主2.08億元，每股淨損0.17元。

(時報資訊)