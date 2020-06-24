達邁(3645)股東會通過每股配息0.5元，儘管新冠肺炎疫情導致下半年產業透明度不高，但達邁在5G高頻高速軟板、摺疊手機應用的透明PI、先端細線路解決方案(PMR)、車用FPCB、散熱石墨膜燒結應用等各領域佈局逐步發酵，達邁表示，下半年為傳統旺季，只要客戶新機拉貨如預期，審慎樂觀看待營運。

達邁今天舉行股東會，達邁去年受到中美貿易摩擦、日韓關係緊張及智慧型手持裝置成長趨緩等外在不利因素影響，營收及獲利相較107年均呈現不小的衰退，108年合併營收17.76億元，年減22.4%，營業毛利為4.49億元，年減44.43%，合併毛利率為25.56%，年減10.08個百分點，稅後盈餘為1.06億元，年減73.1%，每股盈餘為0.82元。

雖然新冠肺炎疫情致使全球智慧型手機市場冷颼颼，達邁因產品佈局逐步顯現，第1季營業毛利1.18億元，年成長15.68%，合併毛利率為32.06%，年增6.4個百分點，稅後盈餘為4691萬元，年成長1.82倍，每股盈餘為0.36元。

達邁表示，今年以來因中美貿易摩擦不可預測、新型冠狀病毒疫情延燒，造成全球人員流動大減、產業供應鏈失調、斷鏈，消費力道大幅衰退，經濟環境的不確定性較去年雪上加霜，有過之而無不及，亦對達邁營運造成影響。

但因公司產品屬產業上游PI膜產品，具有特殊性、寡佔性，影響較為單純，面對當前環境公司小心應對，第1季依然維持穩健獲利，由於公司在5G高頻高速軟板、摺疊手機應用的透明PI、先端細線路解決方案(PMR)、車用FPCB、散熱石墨膜燒結應用等各領域佈局逐步發酵，可望降低外在環境的影響。

展望下半年，達邁表示，由於下半年屬傳統旺季，第3季及第4季雖然不能太過樂觀，但客戶新機陸續上市，只要如期拉貨，還是審慎樂觀看待下半年營運。

(時報資訊)