《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（24）日的國際新聞重點。

【1】 風水輪流轉！稱美無力控制疫情 歐盟擬禁美旅客入境

由於歐洲疫情已逐漸穩定，歐盟官員有意在7月1日後重啟邊境，但歐盟官員透露，由於美疫情仍惡化，當前草擬的開放入境的國家名單中，美將將與巴西與俄羅斯同樣被排除在名單外，對自稱防疫領先全球的川普可謂一大諷刺。

【2】 北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩主持了執政黨中央軍事委員會，並決定暫停對南韓採取軍事行動的計畫。先前北韓日前因不滿脫北者團體傳送反領導人金正恩的傳單，動手炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室，並揚言採取軍事行動。

【3】 反駁川普！CDC主管：美被病毒打到下跪 防疫成效恐歸零

美國疾病管制與預防中心主任芮斐德23日在國會聽證會上坦言，「美國已被新冠病毒打到屈膝」；而前任CDC代理主任貝賽爾也表示，沒有一州順利從執行「居家隔離」命令，過渡到執行「檢測、追聰與隔離」的公共衛生模式，如此下去恐讓美國防疫成效打回原點。

【4】 墨西哥7.4淺層強震 至少4死 地面驚人「反覆開合」

墨西哥規模7.4強震，根據外電報導，首都墨西哥市震感強烈，目前已知至少4人死亡。許多在建築物被突如起來的地震嚇的逃到大街上，已經傳出靠近震央的小城有建築物受損。

【5】 明算帳！台恐涉及傾銷輪胎 美要調查

美商務部23日表示，為了回應美國聯合鋼鐵工會的申訴，當局已對台灣、韓國、越南和泰國輸美輪胎展開調查，以查明這些輪胎是否以低於公平價值的價格出售。

(中時電子報)