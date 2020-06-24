曾在在 2019 年因為可以體驗瞬間「變老」效果的 FaceApp，近期又再度成為討論焦點。這一回，則是因為大量用戶試用「轉性」功能引起仿效，再加上採用訂閱制度，試用後即刻扣了年費的作法，再度爆出爭議！

Is FaceApp Just a Gender Swapping Gimmick or an AI and Privacy Nightmare in the Making? https://t.co/AVLX53oaCM pic.twitter.com/O5LfoFvtfD — Wccftech (@wccftechdotcom) June 20, 2020

So did the @faceapp_ai thing to change my gender and somehow it resembles @JLawrence_RepUs haha pic.twitter.com/P0WGvNUXTl — Daniel (@Daniel77797407) June 18, 2020

查看 App Store，可以發現這一款名為「FaceApp - AI臉部編輯器 」的應用程式，仍舊是今日台灣地區 App Store 免費應用下載排行榜的第一位，顯示仍有不少使用者持續下載體驗。但是根據使用者評論，有些用戶指出「這個程式說可用三天試用期，但是當你下載那一個他就會馬上扣你錢，太誇張了吧」、「明明寫試用。結果下載不到 2 小時覺得不好玩就刪掉了。現在竟然收到訊息要付費」、「已在三天內刪除，為何還要付費，請退款」、「我早就取消訂閱了，為什麼還莫名其妙被扣款？還直接一年份的(年費)，退我錢 = =」。關於意外訂閱後被扣款、試用期內刪除仍被扣款的爭議相當多。

根據 App 說明，FaceApp 提供三天免費試用，之後就會每年或是每月按照訂閱計畫及選定的費率來計費。訂閱的月費為 4.99 美元(約NT$150)、年費則是29.99 美元(NT$990)。買斷制(終身訂閱制則是 89.99 美元，約 NT$2700)。且寫明需要在訂閱期結束前至少 24 小時取消訂閱，否則就會自動訂閱；除非在目前訂閱期結束前至少 24 小時關閉自動續訂，不然就會自動續訂，說白話就是會一直扣錢！

FaceApp 在 App Store 中提供的介紹。(摘自App Store)

FaceApp 在 App Store 的用戶評論中爭議不少。(摘自App Store)

事實上，FaceApp 在 2019 年爆紅後，背後的隱私與個資議題就曾引發討論。FaceApp 事實上事由俄羅斯的Wireless Lab開發。雖然有傳聞指出，FaceApp 能存取所有你手機中的相片，但是事實不然，他們只能存取你傳送給他們要體驗「變臉」功能的照片。不過爭議就是在於，這些「變臉」效果的運算，不是在手機本地執行，而是將照片傳送到伺服器來進行。因此，引發了你的隱私(照片)可能會被傳送到俄羅斯的疑慮。對此。Wireless Lab告訴向《TechCrunch》網站回應，他們會把使用者照片存在雲端，但大部分照片都會在48小時後刪除，還額外保證沒有人的資料會被傳送到俄羅斯。此外官方也表示，使用者也可提出資料刪除申請。

針對 FaceApp，資安研究人員 Will Strafach 表示，照片上傳雲端就等於暴露在危險中，因為可能要資料庫遭駭的危機。以蘋果為例，在 iOS 14 中他們加入了全新的翻譯 App，但是翻譯工作都在手機本地進行，代表沒有資料會被傳送到蘋果伺服器，而這是科技公司為了保護用戶隱私經常選擇的方式，但卻不是 FaceApp 的做法。

所以，為了避免個資外洩，或者意外被持續扣款，建議還是不要輕易嘗試 FaceApp。如果因為持續被扣款，使用者可以嘗試向應用程式商店提出需求；另外則可嘗試在訂閱管理功能中，中止訂閱服務。

(科技)