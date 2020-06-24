「四芳廚房」動土 將成生態輕旅行新景點

擁有彰化永靖唯一「優良空氣品質淨化區」四芳村，在四芳社區發展協會與頂新和德文教基金會多年努力下，終於正式啟動四芳村集會所暨活動中心廚房建設計畫。「四芳廚房」今天（6月24日）正式動土，預計今年底完工後，可成為村內長者共同學習據點與活動空間，並在發展生態旅遊的永靖鄉中，成為社區規劃「生態輕旅行」的新景點。

四芳社區發展協會理事長陳雍讓說，他在當地長大，對家鄉的一草一木有深刻的感情，在家人支持下，號召社區志工投入「社區環境再造計畫」已有十幾年。他們整地、植木、搭建各樣軟硬體設備，並走訪宣導「無農藥環境」，讓原本的雜草叢生荒蕪之地，蛻變成有著多樣樹木花卉與螢火蟲、獨角仙的棲息地，環保署網站上列為「優良空氣品質淨化區」。

▲四芳廚房動土/頂新和德文教基金會提供

然而，大部分台灣農村都有人口外移的問題，年輕人到外謀生，在地人口老化，長者缺乏陪伴，隨著年齡漸增，活動量降低，逐漸不出大門，陳雍讓說，若能有個社區關懷據點與多功能性社區廚房，一來能有場域帶動村內的長者共同學習與照顧基本起居，二來也能規劃社區生態輕旅行，將遊客引導至社區，在經過三年的奔走努力之下，克服籌措經費的困難，終於開始破土興建。

彰化縣副縣長洪榮章表示，全彰化有260個社區照顧關懷據點，其中240多個據點有提供社區供餐服務，對於這次四芳廚房的建置可以讓社區活動中心功能更齊全，他也盛讚永靖是塊寶地，結合在地企業的資源挹注以及四芳村村民的凝聚力量，能夠讓社區營造的精神與理念能真正落實。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，創辦人魏應充先生為繁榮故鄉，透過基金會深耕社區已有多年，幾年前在一次永靖鄉社區座談會中，得知四芳社區希望建造一間多功能性廚房，推動農村再造計畫，但因社區大多是非營利單位，無法負擔所有經費。魏應充先生馬上協助社區邀請專業建築師、顧問與相關人員到社區實地訪查相關需求，並捐助大部分建造經費。

永靖鄉鄉長詹木根表示，自己同為四芳村村民，特別感謝四芳社區發展協會、志工和頂新和德文教基金會的共同努力。

在兩單位攜手合作下，四芳村集會所暨活動中心廚房建設計畫邀來知名建築師郭俊沛協助設計四芳廚房；他不僅曾參與彰化縣歷史古蹟「成美公堂」的修復工作，對許多百年廟宇修復經驗對及傳統建築都相當有研究，也曾因參與雲林草嶺生態地質國小建築設計在2014年獲得台灣建築獎佳作。

郭俊沛建築師規劃，四芳廚房外型將配合社區許多傳統建築及三合院區的農村意象，構造體保留傳統建築外觀，減少鋼筋混凝土；希望以簡樸的材料表現慎重其事、珍惜愛物的農村勤樸精神。

今天動土儀式上，副縣長洪榮章、永靖鄉鄉長詹木根、地方仕紳、業界先進及頂新和德文教基金會均受邀出席。四芳社區發展協會表示，今年底四芳廚房完工後，有了符合地方社區需求的餐飲空間，不論是食農教育、社區老人供餐服務，甚至是外來遊客的生態小旅行等，都有助地方的永續發展。

(中時電子報)