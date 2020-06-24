新冠肺炎國內疫情已趨緩，衝擊各產業，截至今天為止，已有1334家事業單位、3萬0505人放無薪假（減班休息），勞動部今天再修正「充電再出發訓練計畫」，即日起至明年6月30日期間，把原本受訓津貼受限減薪差額的限制放寬，放寬後合計原領工資2萬3800元、訓練津貼1萬8960元，無薪假勞工最多可領4萬2760元。

充電再出發計畫原本規定「訓練津貼數額與勞工參訓期間之勞工保險月投保薪資合計已超過前一年最高6個月平均月投保薪資，其超過之津貼數額不予補助」，意謂邊際工資族、高薪族無法領取受訓津貼。

勞動部部長許銘春日前與企業交流時，企業也提出減班休息前後薪資差額少的勞工能領取的訓練津貼額度有限，以及辦訓有租借場地需求等對計畫的意見與建議；計畫今天修正後，減班休息的勞工不受減薪差額的限制，訓練津貼補助數額將依照勞工於減班休息工時內的實際參訓時數，以每小時補助158元計算，每月最高可參訓120小時，也就是最多可領到1萬8960元的訓練津貼。

另外，考量減班休息事業單位辦訓時，將有其內部人員規劃及推動辦理相關訓練業務，與外借場地的需求，計畫也放寬工作人員費可由事業單位受僱勞工支領，並新增場地費的補助項目。

截至昨天為止，共有278家、4266人參加充電再出發計畫，勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，只要事業單位通報實施減班休息，無論去年投保薪資多高或多低，只要有受訓，就可領訓練津貼，每月最高可受訓120小時、每小時158元訓練津貼，最高可領1萬8960元訓練津貼。

(中時 )