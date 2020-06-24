此次日本片面更改釣魚台名稱，再度引發我方的「保釣」風潮，宜蘭縣議會「保釣辦公室」24日表示，我漁船明明在台日協定適用海域內，卻遭日本巡邏艇拍照且驅趕，日本實在太過鴨霸，呼籲政府一定要拿出魄力對抗日本的鴨霸行為；國民黨縣議員黃琤婷更痛斥我駐日代表謝長廷對不起台灣漁民，要求謝長廷「要嘛滾出去，要嘛滾回來！」。

「保釣辦公室」重要成員、宜蘭縣議員蔡文益表示，我漁船在協議海域內作業遭到日方驅趕並不是單一個案，而是時常發生，有時後被驅趕，有時候遭到噴水柱、甚至被羈押、罰款，長期以來漁民的漁權遭到日本侵害，政府一定要拿出魄力，對抗日本鴨霸行為，讓漁民能在海上安心地好好作業。

對於我駐日代表謝長廷竟在臉書發文表示，自1972年以後，日本對釣魚台有「事實管領權」，但此說法也立即被總統府、外交部打臉，總統府重申釣魚台列嶼是中華民國領土，這是政府一貫的立場，任何單邊行為並不會改變這個事實。

蔡文益表示， 他要呼籲謝長廷要不要重新思考，畢竟謝長廷在國內是有一定的政治地位，但他這樣的說法傷了多少國人的心，麻煩請謝再重新思考一下。

國民黨籍宜蘭縣議員黃琤婷則毫不客氣地斥責謝長廷「對得起台灣漁民嗎？有沒有注重過台灣漁民在海上的生命財產安全？」謝長廷「要嘛滾出去，要嘛滾回來！」。

(中時 )