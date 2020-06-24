王淨繼去年金馬獎之後以《返校》角逐台北電影獎影后，而朱軒洋則以《下半場》雙料入圍2020年台北電影獎最佳男配角、最佳新演員獎，兩位影壇優秀新生代演員日前上節目《E!Studio藝鏡到底》的「Talk一杯」，王淨透露，自己因電影賣座打開知名度，笑說現在不能隨便穿著運動服上街，自曝前幾天剛睡醒，隨意穿著沾有醬油漬的睡衣去便利商店，竟然被一群學生認出：「請問妳是學姊嗎？」讓她超糗直呼：「我各種沒洗頭！」

朱軒洋以籃球電影《下半場》弟弟「姜桐豪」一角深植人心，他透露，電影上映之後，有時只是想要輕鬆投籃，但就會有人主動報隊挑一場，他笑說：「人家都覺得我很厲害，有點壓力！」而打球時被認出是「姜桐豪」時，他幽默表示：「如果那天打得不好的話，我就會說『我不是』，如果打得好的話，我就會說『我是』，你要拍照嗎？」笑翻全場。

朱軒洋演出《下半場》時身材精壯結實，他透露，前陣子吃多發胖，上鏡頭竟然出現「雙下巴」，後來他使出「激烈」斷食法，直接兩天不吃飯、只喝水，逐漸瘦回68公斤，他說：「兩天過後再重新慢慢吃一點點，有時候清一清對身體蠻好的。」王淨則透露，身材以前能「伸縮自如」，但後來認為暴飲暴食是不好的習慣，目前用中藥調理易濕寒、易水腫的體質，表示：「想讓自己健康才開始減肥。」

朱軒洋說，自己近期也買了一台老檔車「追風」，但上節目前一天騎車停紅燈時發生車禍，後面有台車直接撞上來，幸好人無大礙。王淨表示，看自己的作品都要看個5次，第一次很沉浸在情緒中，與角色一起笑、一起哭，但越來越多次之後，就會比較客觀，「《返校》就有一些鏡頭會讓我覺得，如果我那時候可以怎麼樣的話，就可以更好。」

節目中，調酒師Allen為王淨、朱軒洋製作「我是電影人」特調，朱軒洋自爆醉經驗，剛入行時參加公司的電影殺青慶功宴，他因感到新奇，把酒吧全部的酒點過一輪，結果喝掛狂吐，他當時住在公司同事家，把同事家的洗手台吐到堵塞，他覺得不好意思，只好用手撈起嘔吐物到馬桶沖掉。該集節目將於今（24日）下午5點30分於《E!Studio藝鏡到底》社群平台上線。

(中時 )