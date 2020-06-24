高雄市長補選，國民黨高雄市長人選23日正式拍板定案，確定推派高雄市議員李眉蓁參選，對戰民進黨強棒陳其邁。不過，資深媒體人鄭佩芬觀察國民黨布局，直言國民黨找人能力還是有得，李眉蓁的家世背景和個人形象，看起來可一戰，國民黨知道很難贏，但定要保住基本盤。陳其邁這一仗不好打了。

鄭佩芬在政論節目《突發琪想》想上表示，國民黨會找上李眉蓁，定是跟背後家庭背景有關，第一個是李眉蓁的父親有人脈有錢脈，然後也有勢力，再加上其父也是眷村子弟，基本上，很多韓粉就是眷村的。

鄭佩芬再直言，在國民黨眼裡，李眉蓁的家世背景比曹桓榮強。而且她看李眉蓁形象也不錯，長得也好看，雖說知名度不高，可是就她的表現，就感覺可以選。

至於外傳前高雄市長韓國瑜若幫忙輔選，可以催出三四十萬票出來，鄭佩芬認為，韓粉有少部分不是挺國民黨外，絕大部分還是藍營的票，基本上問題不大。這次國民黨雖不一定能打贏陳其邁，但是只要沒有輸得太難看，那國民黨在高雄還是維持住勢力。而韓國瑜的影響力，也可能就會消掉一半。

鄭佩芬認為，以李眉蓁的家世背景，看起來比同黨的高雄市議員李雅靜強，她覺得陳其邁這仗不好打，要很認真打選戰才行。

(中時電子報)