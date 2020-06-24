市長盧秀燕強調，市府持續透過多管道宣導交通安全，積極改善道路狀況，提升用路安全。（陳世宗攝）

108年台中市交通事故頻傳，交通事故A1車禍、18-24歲交通事故A1車禍及酒駕案件死亡人數均呈現倍增，市議員楊典忠、鄭功進總質詢痛批道安督導會報形同喜鵲，報喜不報憂，無法有效降低車禍；交通局長葉昭甫說，市府不僅定期邀執法、工程、教育及監理等機關召開道安會報，針對各類型交通事故型態進行細節討論，肇事件數已顯著下降。

楊典忠表示，行政院每三年都會頒布『道路交通秩序與交通安全改進方案』，105至107年訂定的目標為減少道路交通事故死亡人數、減少18至24歲年輕族群騎乘機車死亡人數、防制酒駕事故發生與降低酒駕死傷人數；根據台中市道路交通安全督導會報報告資料，108在事故總件數、事故死傷人數、酒駕案件導致死亡數據都比107年呈現減少，但是台中市警察局提供的案件數據卻有驚人發現。

楊典忠說，首先在交通A1(死亡)事故總數為184件，死亡人數188人，較107年92件，死亡93人增加一倍。其次在18-24歲交通A1事故，108年18-24歲交通事故A1車禍59件，死亡人數35人，108年更比107年14件14人超過一倍更多，而酒駕案件與死亡人數，案件數雖然略增10件，但是死亡人數卻創4年新高，高達27人。

市長盧秀燕強調，解決交通事故非單一手段，而是多管齊下，市府持續透過多管道宣導交通安全，積極改善道路狀況，提升用路安全，今年台中1至5月酒駕死亡交通事故已較去年同期減少；此外，目前疫情逐步解封，交通流量增加，市府會持續積極加強宣導，保障民眾安全，也呼籲市民連假外出仍要留意防疫措施及交通安全。

警察局長楊源明表示，台中市108年全般交通事故較107年減少，至於A1死亡交通事故增加，造成的因素有很多，其中部分原因是去年開始，中央認定標準放寬，導致列為A1的事故增加。事實上，台中市因酒駕造成的交通事故，已逐年減少，今年1至5月為6件、6人，較去年同期減少4件、7人。

楊源明強調，，根據警政署最新統計，台中市今年1至4月每十萬人死傷人數666人，較去年同期的694人已降低， 若以全國A1、A2事故總數來看，全國今年1至4月較去年同期上升1.9％，但台中市下降5.3％；另A1、A2酒駕肇事案，今年1至4月已降低35.5％，道路安全較往年改善。

(中時 )