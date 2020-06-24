娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！岳庭13歲兒子在普吉島病危，求陳時中相助；女神楊冪片場太放鬆，不雅照瘋傳；「港版夢露」鍾楚紅60歲仍凍齡；費玉清引退才在歐美爆紅，單身的他情路上最遺憾的是？中時電子報娛樂為您追下去。

藝人岳庭與法籍老公結婚23年，帶著兩個兒子定居普吉島多年，近年她除了偶爾返台拍戲、上通告，也在當地經營民宿。她21日在私人臉書透露，兒子Cookie因蜂窩性組織炎引發敗血症，並因對抗生素過敏，正住在加護病房搶救。她22日哭到崩潰地說，至今依舊沒等到好消息，且當地醫院光打兩天強心針的藥，收費就高達27萬，她擔心龐大醫藥費將壓垮一家，期盼祖國台灣幫救命，希望衛福部長陳時中能協助他們讓兒子返台就醫！

大陸知名女星楊冪和前夫劉愷威離婚後，重心除了女兒小糯米之外就是工作；近期她投入古裝劇《斛珠夫人》拍攝工作，卻流出在片場滑手機、挖鼻孔等不雅照，被網友瘋傳，但也有不少粉絲跳出來幫腔「家住海邊嗎？」

【回憶殺】香港女星鍾楚紅（Cherie）靠「紅姑」封號在80年代的演藝圈掀起一陣旋風，一頭火辣捲髮搭配復古外型讓她成功曾拿下「10大性感女星冠軍」，更被封為「港版夢露」！出生於1960年的鍾楚紅在1979年參與香港小姐選拔，不料只拿到第4名，後續竟是靠精湛的演技走紅，她在1984年及1987年兩度榮獲亞太影展最佳女主角殊榮，曾與周潤發、張國榮等男神合作，成為當年迷倒萬千少男的超級女神。

費玉清有許多代表作，起初接觸時是被美好旋律與悅耳嗓音吸引，再細細品味歌曲意境時會驚覺眼眶泛淚，只因人生的思念與酸楚被悉數道出，而費玉清在近代最紅的一首歌〈千里之外〉，唱的卻是他自身的情事，事業、財富都悉數擁有的他，感情卻有著永遠的遺憾，早在被跟摯友江蕙湊對前，費玉清「早就愛過了」，那個最深愛的「她」，不但遠在另一個國境，且永遠不可得，只剩苦澀的思念。

(中時電子報)