網路家庭（8044）24日股東會登場，會中通過將發行限制型員工新股共1,100萬張，網家董事長詹宏志表示，主要是為了增加集團向心力，同時也用來留才。不過，網家員工要領取公司股票，標準可不低，包括分三年領取，且公司營收成長率要較前三年增加10％，且訂下從2020年起三年內，公司年度每股盈餘要達3元、3.6元、4.3元以上，且員工本身績效也要達標，才能領到股票。

詹宏志表示，過去三年中，網家的經營文化、作業方式都有很大的改變，經營團隊也從過去一起創業的老將，換成公司新一代的年輕人。詹宏志指出，新的經營團隊目前都沒有公司持股，因此發行限制型員工新股，就是希望員工能對公司有向心力，而訂下發行新股的高標準，就是希望員工可以透過自己的表現，來取得持股。

網家員工領取股票標準部分，包括分三年領取，且公司營收成長率要較前三年增加10％，此外，更要求2020年公司EPS要達3元、2021年達3.6元、2022年達4.3元。

詹宏志說，每一年會為集團定下一個基調，例如營收成長或是追求獲利。他表示，以這次發行限制型員工新股的政策來看，「未來三年我的基調就是要獲利」，詹宏志認為，過去兩年網路家庭積極佈局市場，成長已經不是問題，獲利則是現在要努力去想的事情。

(工商 )