全台史上第一個線上的不動產自動估價公益平台「好時價」，今（24）日公布一項調查指出，桃園最優生活機能的區域，由蘆竹南崁奪得第一名；至於生活機會最好的住宅社區，榜首則由「麗寶W1」獲得。

「好時價」表示，生活機能的優劣是挑選理想房屋時必須考量的重要因素，「好時價」分析桃園市近6,000個社區，針對公園廣場、文教機構、生活購物、交通運輸、金融機構、醫療設施等6大類生活機能，進行綜合分數評比，發現最優的地區，為蘆竹南崁。

「好時價」指出，觀察桃園市的生活機能分布狀況，可發現主要熱點都散布在各個台鐵站點沿線，如桃園站、內壢站、中壢站、埔心站、楊梅站等，都是該地區生活機能集中的地方。顯示「交通運輸」機能，依然是影響人口聚集的重要因素。

為了提供居住人口的生活所需，各類機能逐漸設立，促使當地正向循環發展。桃園捷運於2017年正式營運，各站點周圍的開發仍需時間累積。

「好時價」表示，以行政區而言，桃園市整體表現最好的行政區，為桃園區。

「好時價」表示，除了政經資源集中，桃園區內南側有台鐵桃園站帶動的早期開發，北側有中正藝文特區接續發展，且西側目前也有中路重劃區正在開發，使桃園區各地區的機能分布較為均勻。

這項評比結果也顯示，觀察桃園市各社區的生活機能表現，最好的前十名社區，全部都由南崁囊括，其中分數最高的是「麗寶W1」社區，綜合評分高達87.13分（滿分100）。

至於第二名，為「水月琉璃」社區，評分為86.70分。第三名為「忠孝30」社區，評分為86.67分，生活機能皆相當優異。 「好時價」產品總監丁肇毅說明，雖然南崁地區周圍沒有鐵路、捷運等交通機能加持，但有國道1號桃園交流道坐落，往來台北僅需約30分鐘，聚集以汽車為主要通勤方式的人口，區域又有台茂購物中心、COSTCO等指標性商場，成為桃園市的老牌潛力股。

(工商 )