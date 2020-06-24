智慧餐飲科技業者iCHEF宣布攜手生態圈夥伴，免費提供餐飲業者iPad及出單機、網紅推廣文，全面協助餐廳「疫後轉型」、在後疫情時代站穩腳步。同時，也分享「艋舺夜市」成為首個補助對象，攤商已開始導入「點餐網站」，進而簡化接單流程、提升營運效率。

iCHEF本月入選「經濟部餐飲業上架外送服務補助方案」服務提供者，可補助符合資格業者每家最高1.5萬元。iCHEF對此打造超值補助方案包，包括「iCHEF標準方案3個月」及合作夥伴Influenxio圈圈科技提供的「微網紅推廣文章9篇」，總價值超過2萬元。

iCHEF也加碼宣布，7月起將推出無名額限制的「疫後轉型補助」名額，新加入客戶只要預付1年月費，便可依不同價格方案獲得不同免費裝置。符合資格的餐飲業者，最高可獲總市值達4萬6,650元的方案補助，助餐廳裝備完善餐飲科技、充分曝光、無痛轉型升級。

此外，艋舺夜市在疫情期間自發性透過LINE群組讓民眾點餐，由攤商自行統計點餐、廣播通知、跑腿外送。此次成為iCHEF首例補助對象，讓攤商開始導入「點餐網站」，能讓攤販透過iPad輸入、管理線上及現場訂單，進而輕鬆同步資訊與分帳。

iCHEF指出，夜市攤販透過點餐網站，可使訂單處理時間自300秒縮短到3秒，並可將點餐網站頁面分享給消費者，在家也能使用外送服務。目前艋舺夜市已有108個攤販可供接單外送，為全台最大的線上夜市外送，在導入點餐網站後，周末線上訂單即成長逾3倍。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，縱使餐飲景氣已看到回溫跡象，仍認為疫情造成的改變不會停止。餐飲業在疫情期間紛紛強化外送因應，但在後疫情時代的新常態下，更希望協助餐廳加強包括外帶及內用等多通路的平衡及布局。

程開佑指出，iCHEF正專注於協助餐廳在疫後強化餐點策略、升級科技、擴大行銷。此次擴大生態圈夥伴，與Influenxio圈圈科技共同祭出超值的疫後轉型專案，與餐飲業者共同迎向新時代，期望未來「開餐廳」仍是一門好生意。

對於補助艋舺夜市科技升級，程開佑表示，希望藉此讓夜市攤販不用再手動紀錄帳目、每日深夜整理手寫單、一攤攤拆帳匯款，讓經營變得單純且有效率。透過整合餐點設計、科技運用、行銷推廣策略，亦讓餐飲業者在後疫情時代能走得更穩健長遠。

(時報資訊)