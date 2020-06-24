路透社報導，美國國際開發金融公司（The U.S. International Development Finance Corp,DFC）執行長波勒（Adam Boehler）周一表示，做為新冠肺炎疫情應對措施之一，美國政府為關鍵供應鏈回流計畫，提供的資金可能達到數百億美元，而這筆經費的客戶可能包括台積電規模達120億美元的半導體廠投資案。

波勒表示，美國國際開發金融公司正在與幾家公司洽談遷移個人防護裝備、學名藥與藥品原料的生產線。一些初步專案的備忘錄可能在下個月內簽署。

川普政府一直在推動讓美國企業和進口商，將製造部門撤出中國的計畫。DFC與美國國防部周一達成協議，將共同管理1億美元的供應鏈回流基金，這筆資金是美國3月通過規模達23億美元之新冠肺炎應對法案的一部分。

波勒表示，企業鮭魚返鄉的計畫書已經湧現。他並表示這1億美元資金作為槓桿，可帶動數百億美元的融資，以這樣的規模，DFC可參與台積電在亞利桑那州建設新晶片廠的籌資計畫。台積電是全球最大的晶圓代工廠，其主要客戶包括蘋果、高通等美國大型科技公司。

(時報資訊)