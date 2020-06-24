雖有美股隔夜激勵和市場樂觀復甦氣氛，以及北韓釋放區域和平訊息，然日股市場氣氛仍交織在對美國新冠疫情後續發展的疑慮。

周三日經225指數低開3點，晨收漲27.58點、漲幅0.12%，收22576.63，午後一度翻黑。東證一部指數跌9.5點或-0.6%，為1577點。

精密機械類股表現最好，上升0.72%，其中的醫療設備供應商日本醫學動力(Japan Medical Dynamic Marketing)更是大漲3%。

北韓上午停止邊界挑釁行動，撤除邊界10個大型政治宣傳喇叭，北韓近日於邊界新裝設20餘個大型擴音器。據周三北韓官媒報導，領導人金正恩在一軍事會議上下令暫停軍事行動計畫。為東北亞區域安全穩定性提供支柱。

美國新公布六月製造業和服務業萎縮的速度趨緩，提振經濟復甦樂觀信心，五月新屋銷售增加16.6%，超出預期。然美國新數據，最近一周病例增加人數，按周筆交增加25%，拉丁美洲死亡人數超越十萬名，讓市場掙扎在兩對立發展方向的考量。

軟銀傳出將以每股103美元出脫手中T-Mobile持股，籌資137.6億美元。軟銀下跌2.77%，暫報5354日圓。

投資人觀望國際貨幣基金在世界經濟論壇上的更新報告，預計今日稍晚舉行。

(時報資訊)