台北國際電腦展(COMPUTEX)在新冠肺炎疫情期間活動不停歇，外貿協會突破地域及時區限制，推出「#COMPUTEXOnlineTalks」，針對熱門科技趨勢之一的物聯網(IoT)，邀請到台達(Delta Electronics)及明基佳世達解決方案聯盟 (BenQ Business Solutions Alliance)分別就智慧建築及雲端轉型主題，提供線上觀眾物聯網最新發展趨勢與各領域關鍵應用方案。

台達電由品牌長郭珊珊，攜手台達樓宇自動化解決方案事業處資深處長江文興及國際WELL建築研究院亞洲區高級總監張為舜，以「SMART WELL BEING」為題，透過「#COMPUTEXOnlineTalks」線上論壇平台，闡述隨著IoT智慧科技的發展，建築物的設計應同時顧及使用者需求及健康，進而帶來幸福感，這個概念在新冠肺炎疫情時期別具意義。

台達進一步剖析，如何以微電網系統、IoT物聯網智慧樓宇解決方案以及8K投影等領先技術，搭配開放物聯網(Open-platform IoT)架構，整合建築內的專家子系統及終端設備，提供跨地域、跨資料庫及客戶使用的最大彈性，規劃完善的樓宇互動智慧控制解決方案。此外，考量人類有90%的時間在室內度過，台達更積極導入全球領先的健康建築標準WELL，打造符合人體晝夜節律的智慧照明控制，以及室內環境偵測、溫濕度控制及空氣新風等系統相互調控能力，建構兼具以人為本、健康及節能的新綠建築。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻點出，新冠肺炎對全球人們帶來工作與生活的衝擊，「雲端轉型」是繼數位轉型後，後疫情時代最重要的升級課題。明基佳世達解決方案聯盟透過旗下友通資訊(DFI)、其陽科技(AEWIN)、明泰科技(Alpha)等，串聯5G、AIoT技術，協助客戶完成全新雲端系統解決方案，攜手各行業邁向雲端轉型的新時代。

新冠肺炎疫情影響既有的生產模式，加速製造業思考「管理去中心化」，友通資訊副總經理吳羅龍表示，該公司正協助客戶自遠端以更快速有效的方式管理多站點；明泰科技無線寬頻事業體總經理周暘智指出，透過客戶端到端的5G企業專網解決方案，達到快速反應的全方位遠程監控，實現企業遠端營運不斷鏈。

(時報資訊)