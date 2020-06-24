烏來女童溺水 救起恢復生命跡象 12:582020/06/24 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員及時救起女童，送醫急救。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員及時救起女童，送醫急救。（王揚傑翻攝） 今（24）日上午11時30分許，新北市烏來區紅河谷5名12歲到14歲的少男少女相約戲水，其中12歲的歐姓女童不慎誤入深水區域溺水，駐點消防人員發現後將女童救起，一時失去生命跡象，經消防人員急救後恢復呼吸心跳，隨後已送往新店耕莘醫院。 (中時 ) #女童 #消防 #人員 #12 #消防人員 也許您會感興趣 社會熱門新聞 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 愛河分屍案 高大成分析死因：男性死者、體重逾80公斤 - 社會 愛河「啞鈴＋屍塊」竟浮出河面 兇手恐算錯這一步 - 社會 驅離太陽花學運挨告殺人未遂 前北市警局長黃昇勇判無罪確定 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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