消防人員及時救起女童，送醫急救。（王揚傑翻攝）

今（24）日上午11時30分許，新北市烏來區紅河谷5名12歲到14歲的少男少女相約戲水，其中12歲的歐姓女童不慎誤入深水區域溺水，駐點消防人員發現後將女童救起，一時失去生命跡象，經消防人員急救後恢復呼吸心跳，隨後已送往新店耕莘醫院。

(中時 )