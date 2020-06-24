台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯研判楊爺爺因年事已高，膽囊缺血後孳生細菌，引發無石性膽囊炎。（王文吉攝）

台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯探望切除膽囊的楊爺爺。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯透過電腦斷層檢查，診斷楊爺爺罹患急性膽囊炎。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

高齡103歲楊爺爺身體一向硬朗，日前突發腹痛送醫，經檢查確認是急性膽囊發炎，同步用抗生素治療，並切除膽囊。台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯說明，膽囊炎病人約9成都有膽結石，楊爺爺罹患少見的非膽結石膽囊炎，病情進展更快、更嚴重，千萬不能輕忽。

楊爺爺民國6年出生，今年已103歲，身體一向硬朗，日前突發腹痛、全身無力送醫。台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯透過電腦斷層檢查，診斷是膽囊問題，馬上安排住院打點滴，先放置經皮穿肝引流膽囊積液，確認是急性膽囊發炎，同步用抗生素治療降低感染風險。

考量病人年逾百歲，禁不起拖延，高國堯建議採用腹腔鏡切除膽囊。曾從軍經歷戰亂的楊爺爺，二話不說同意，開刀前整合心臟科、麻醉科醫師會診，切除膽囊手術1小時順利完成。楊爺爺術後好奇問「不是罹患膽結石，才會得膽囊炎嗎？為什麼他割下的膽沒有結石？」

高國堯說明，膽囊炎病人大約9成都有膽結石，因膽結石阻塞膽囊出口或膽囊管導致發炎，另有近1成病人沒有膽結石，楊爺爺罹患少見的非膽結石膽囊炎。相較之下，沒石頭的膽發炎，病情進展比有膽結石的人更快、更嚴重。

「沒有膽結石卻罹患膽囊炎病人，通常跟免疫力低下有關。」高國堯指出，有些人因重大外傷，重度感染或接受重大手術後長期禁食，導致膽汁鬱積而引發症狀，楊爺爺雖然沒這些潛在問題，推測因年事已高，動脈硬化情況較嚴重，繼而引起膽囊壁供血障礙，膽囊缺血後孳生細菌而演變成急性無石性膽囊炎。

高國堯指出，膽囊炎病情不可逆，吃藥頂多讓疼痛舒緩一點，最好的治療方法就是手術，但很多人害怕切除後沒有膽，一直拖延治療，結果造成慢性發炎，甚至出現壞死性膽囊炎和膽囊破裂，還可能因膽囊破裂後滲入腹腔造成腹膜炎等嚴重併發症，致死率反而較高。

高國堯說，膽囊的主要作用是儲存膽汁，並將膽汁送到腸道，幫助分解脂肪，但實際上膽汁是由肝臟製造，所以切除膽囊不會影響肝功能，也不至於沒膽汁，切除已經出狀況膽囊，才能避免日後嚴重併發症。

楊爺爺術後回診恢復情形良好，他說，身體比開刀前好多了，謝謝醫師幫忙。103歲的楊爺爺至今還有全口真牙，醫護人員好奇問他的養生之道，他說，從沒有想到能活那麼大歲數，作息正常，三餐正常，有什麼吃什麼，從不挑嘴，還有最重要的是他睡前一定要刷牙。

(中時 )