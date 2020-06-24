遭美國封殺的華為可望在英國突圍？華為打算在英國劍橋興建研發中心，引發各界關注和美國擔憂。川普政府再度警告英國，「華為是『北京政府的一部分』 ，他們能透過華為掏空劍橋最頂尖的人才和技術，並帶回大陸。」

泰晤士報日前報導，華為將耗資4億英鎊（約台幣147億）在英國劍橋南邊打造晶片研發中心，預計本周將取得當地政府許可，消息傳出後，引發美方強烈不滿。

美國經濟成長事務副國務卿克拉奇（Keith Krach）示警，華為是 「大陸政府一部分」，英方任何事情必須從陸方侵略性的策略來思考。克拉奇說：「他們要從全球最頂尖的（劍橋）大學挖取人才，並把手伸進技術和智財權領域，最後帶回大陸。」

其實英國各界對華為的態度分歧，除了反映英國電信營運商對華為技術的依賴，政界對美方警告也相當猶疑。而英國安全部門官員先前警告各大電訊營運商要大量囤積華為零組件，以防美國對華為新制裁阻斷華為關鍵產品供貨。

報導指出，儘管美方強力要求英國加入了制裁的行列，但首相強生仍允許華為有限度參與5G網路建設。

(中時電子報)