利奇機械（1517）今（24）日召開股東會，通過每股配發0.2元現金股息案；同時全面改選董事，由林育新續任董事長。林育新表示，隨著疫情趨緩、歐美各國陸續解封，全球自行車掀起搶購風潮，自行車產業無論上下游全都雨露均霑，利奇目前訂單能見度已看到年底；對於自行車產業的未來，則抱持審慎樂觀的態度。

林育新表示，自行車大熱銷，在全球經銷商回補庫存的拉貨潮帶動下，利奇在手訂單暢旺，尤其是電動自行車市場大幅成長，利奇確實明顯感受到「自行車產業已從谷底翻身」，第二季業績可望較第一季好、下半年業績又比上半年好，在業績可望逐季攀升下，下半年有機會彌平上半年因疫情衝擊所流失的業績，今年力拼損益兩平。

不過，林育新認為，自行車屬於外銷產業，國際匯率因素往往會影響到本業的獲利表現，因此，未來還要持續觀察國際匯率及總體經濟的走勢，以及今年秋冬，疫情是否會捲土重來仍有疑慮，因此，「這波全球瘋搶自行車，究竟只是一時熱潮、還是成為未來的新常態，還要繼續觀察！」

話雖如此，林育新表示，利奇近幾年朝品牌與代工雙軌並進，且持續研發創新。例如今年已推出多款新型油壓碟煞、把手、座立管及輪圈花鼓等產品，新產品獲得客戶的認同及採用；利奇不僅持續導入自行車零件的應用，目前也跨產業間合作，從自行車拓展至電動車、汽機車、電機等相關產品，透過承製跨業產品，擴大新事業及新市場的營銷比重。

隨著疫情趨緩，全球自行車持續熱銷、帶動自行車零配件訂單爆發。林育新表示，「利奇已確認訂單看到8月底、預期訂單年底前沒問題」，利奇將持續進行自動化導入，透過生產系統、人機互動及設備效能發揮，有效提高生產效能；此外，利奇持續進行廠區整體規劃，今年將新設多條組裝線及規劃新員工宿舍等廠區工程。

(工商 )