民進黨立法委員蔡易餘去年12月間，遭不明人士竄改維基百科，誣指他與「卡神」楊蕙如關係匪淺，經徐姓女子轉貼在社區管委會群組「太可怕了，楊蕙如就是蔡易餘的老婆，竟然可以睜眼說瞎話！」蔡認為足以損害他單身、未婚的形象，控告徐女違反選罷法、加重誹謗罪，士林地院日前宣判，以徐女並無能力自行查證，且具有毀謗的真實故意，判決徐女無罪，可上訴。

蔡易餘去年12月代表民進黨提名嘉義縣第1選區立法委員，被對手貼出5年前與楊蕙如同遊泰國的「休閒照」，而蔡易餘因擔心楊蕙如負面形象，影響到他的選情，立刻貼出身分證配偶欄照片，證明自己單身，配偶絕非楊蕙如，並控告轉傳維基百科貼圖的網友，揚言要拿勝訴的賠償金請大家吃雞排，希望大家多提供資料讓他打官司。

徐女在去年12月10日在Line群組當中，貼文「太可怕了，楊蕙如是民進黨前立委蔡啟芳的兒媳婦，就是蔡易餘的老婆，竟然可以睜眼說瞎話！」社區住戶當中有15人看到，蔡易餘考量閱讀者會與2018年9月6日公然污辱駐日外交官的楊蕙如產生連結，不利選情。

徐女應訊時稱：「並不知道12月5日蔡易餘有澄清他與楊蕙如是不是夫妻，社區管委會群組是一個談天說地的地方，張貼維基百科的圖片，只是為了讓群裡裡面的人給我答案，沒有其他的意思，而且我住新北市怎麼會管南部選舉，如果蔡易餘選上，我也想要恭喜他」。

判決指出，徐女張貼的維基百科照片，是不明人士竄改，並非徐女所為，內容提及楊蕙如公然侮辱外交部大阪辦事處公務員，也已經台北地檢署起訴，徐女轉貼照片，包括蔡易餘的選區、性別、政黨和父母資料，足以使人相信是來自權威、具公信力網站。

判決更指，徐女自陳從事家管，現年63歲，可能不具判斷上開資料真實性的能力，而誤信內容，因而未再進一步查證，也屬合情合理，無法推論徐女是惡意誹謗，判決無罪。

(中時 )