基隆市政府為推動基隆市港市再生，以港、城、丘的戰略，整體規劃有序推動，於中正公園希望之丘預計投入近6.28億元經費，基隆市長林右昌24日於開工典禮表示，希望之丘山城社區通廊系統的建構，將連結、整置多處觀景平台，整理出多條社區上山步道，打造基隆全齡跨世代都會公園。

內政部長徐國勇表示，這項計畫串連中正公園周邊社區，打造完善的通廊步道，展現基隆山海城市的特色，成為全球獨特具「港、城、丘」視覺層次的觀光新據點，前瞻計畫將全力支持，預計明年中完工，要讓世界看見基隆的蛻變，將基隆觀光推向國際。

林右昌說，包括日前市府規劃的地標豎梯工程，未來觀光客可以從東岸郵輪中心和信二路停車場利用電梯直達中正公園，他相信可以翻轉過去基隆給人的停滯印象，打造魅力新據點，振興地方發展。

內政部表示，基隆市因受限地形因素，可供都市發展用地相當有限，因此不斷往山區擴張，造成既存山城社區環境格局破壞、延續性通行系統缺乏。

內政部指出，通廊系統將創造以人為本的優質道路及行人安全通行系統，並透過公共空間景觀綠美化與無障礙設施設置，提供在地居民、學童健全舒適的通勤、通學空間，以及行動不便或高齡者通行無礙的公共場域。

(中時 )