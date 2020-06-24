在立法院朝野立委主張修憲廢考監氛圍下，國民黨團總召林為洲今天呼籲民進黨，應利用接下來的臨時會，朝野協商成立修憲委員會，處理廢除考試院與監察院，就不用再審查此波考監委員名單，而監委被提名人、前台聯立委賴振昌遭爆在北投的住家有多處違建，請賴自行退出，才不會丟臉。另修憲委員會也可一併處理公民權下修至18歲，凸顯出開臨時會的重大意義，而不再是爭議而已。

林為洲質問，蔡政府提名的監委名單爭議不斷，朝野各界廢考監的聲浪四起，原因無它就是這份名單能看嗎？院長提名人陳菊以退黨、辭去黨務為承諾仍無法平息輿論的強烈反對及質疑，其在高雄執政12年後留下如此不堪的政績及敗壞官箴的風氣，如同李進勇退黨一般，不能說服大眾，台灣人民没那麼好騙。

林為洲強調，目前朝野各黨團針對「廢考監」均有共識，民進黨政府應利用這次臨時會，將成立修憲委員會事宜排入特定議案之中，進行朝野協商討論，這才是積極回應民意、不打假球的負責政黨。

他指出，監委名單扣除自行退出的黃健庭、陳伸賢外，27人有24人與民進黨關係密切，擁有民進黨籍者更是滿街都是，早已違背憲法「監察委員須超出黨派以外，依法獨立行使職權」的精神，充斥著「陳菊們」及「陳師孟們」。

他批評，依據民進黨《黨員入黨辦法》第7條規定，黨員擔任司法人員、監察委員、考試委員等職務，只是「暫予辦理註銷黨籍」；不再擔任公職務後，「即予恢復黨籍」，公然打假球。

林為洲認為，之前李進勇把應獨立行使職權的中選會搞成東廠打手、罷韓國家隊，變成民進黨側翼。現在葉宜津、賴振昌此等要「廢考監」的前大小綠營立委，個人行徑爭議不斷，也來蹭監察院，等著拿高薪把監察院變成「養老院」、「酬庸院」、「綠色東廠」，這就是民進黨式的「廢考監」？

他表示，中華民國立國以三民主義、五權憲法為立國精神，但中華民國立國百年來，憲政制度也變遷多次，制度不是不能改，不是不能變，但是如何改？如何變？不是只靠張嘴。只是不想再看到，民進黨把「陪審制」此等司法重大司法制度放入黨綱多年，全面掌權後卻說成只是拿來對抗國民黨的工具，「廢考監」不希望步上「陪審制」的後塵，還是嘴巴說理想，手裡要權位，全民也瞪大眼睛等著看。

林為洲強調，近日蔡英文總統、立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘都接連發文主張「廢考監」，朝野各政黨對「廢考監」抱持開放態度，陳菊此等派系大老，在政壇爭議多如牛毛，那是一句退黨可撇清的，真的不適格擔任監察院長。因此公開呼籲蔡總統，請民進黨勇敢一點，要「廢考監」，從這次凍結提名開始。

(中時 )