雙連商圈自救會今天赴民眾黨團辦公室陳情，自救會成員親自將陳情書交給台北市長柯文哲。（林縉明攝）

台北市政府規畫將捷運雙連段帶狀公園將近800坪的綠地增設綠圍籬，解結攤販占用問題，並把民生西路45巷東、西兩側攤商業者全數整併到東側，引發台北市雙連商圈自救會不滿，繼日前到民眾黨立法院黨團辦公室前陳情，今數十名自救會成員再度前往民眾黨團辦公室前舉「我要活下去」等標語表達訴求，並親自遞交陳情書給前往黨團開會的台北市長柯文哲，柯文哲接過陳情書要求留下聯絡電話後快步上樓。

北市府為改善雙連商圈周邊攤販占用綠地問題，規畫把民生西路45巷東、西兩側攤商業者，全數併到東側，並安排西側攤販排在東側攤販前，西側攤販質疑市場處規畫方案是畫大餅，根本不可行，攤販組成自救會陳情抗議。

自救會成員指出，東、西兩側攤販總計超過250攤，根本不可能全部整併到同一側，嚴重影響生計，當初有找市議員陳情，但柯文哲不准任何議員、里長關說，得知柯每周三固定會到立法院黨團開會，特別到黨團辦公室前舉標語，希望柯文哲能聽到攤販的聲音。

「我要活下去，白色力量不要將我們逼到黑暗角落」，自救會成員今上午就在民眾黨立院辦公室外舉標語，等待柯文哲前往黨團開會，在優勢警力戒備下，自救會成員被與通道隔開，經過協調後，自救會派代表向柯文哲遞交陳情書，並懇求市府幫幫無助的攤販。

柯文哲接過陳情書後，要求陳情代表留下連絡電話，正當柯文哲轉身準備步入黨團時，陳情代表再度向柯喊話，「市長幫幫我們，救救我們，拜託啦！」柯文哲僅回答「好」就快步進入黨團參與黨務聯繫會議。

(中時 )